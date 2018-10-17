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17.10.2018 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге сотрудники полиции разогнали вооруженную сходку

Текст: Мария Гафурова

Вчера в Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска и СОБРа Росгвардии разогнали вооруженную сходку на улице Омская. Группа из сорока мужчин, часть из которых имели при себе оружие, предпочла ретироваться при виде полицейских.

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Поводом для появления сотрудников уголовного розыска МВД по Свердловской области и их коллег из СОБРа стала оперативная информация, согласно которой в Пионерском поселке для непонятных целей собралась вооруженная группа людей. Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых, никаких сообщений о массовой драке к ним не поступало. При виде полицейских мужчины бросились врассыпную. Сотрудникам МВД удалось задержать несколько участников встречи. Их доставили в дежурную часть территориального ОВД. На площадке, где находились мужчины, при осмотре был обнаружен брошенный травматический пистолет.

Местные жители предположили, что участниками сходки стали посетители одного из незаконных игорных заведений. Валерий Горелых эту информацию опроверг. По его словам, подпольное казино на улице Омская было закрыто еще в 2017 году при участии руководителя проекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева.

В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка сотрудниками управления уголовного розыска МВД.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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