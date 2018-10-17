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Рубрика: Происшествия

Виктор Золотов выразил соболезнования близким погибших в Керчи

Глава Росгвардии Виктор Золотов выразил соболезнования родным и близким погибших в Керченском политехническом колледже. Он также пообещал пострадавшим в трагедии всемерную помощь и поддержку со стороны ведомства.

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"В эти траурные дни мы скорбим вместе со всеми гражданами России и готовы оказать необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших, - говорится в сообщении департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии. - От коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, совета ветеранов войск правопорядка и личного состава Росгвардии выражаю соболезнование родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления получившим ранения".

Напомним, что трагедия в Керчи произошла в политехническом колледже. Погибли 19 человек и порядка 50 получили ранения. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Происшествия ЧП Правительство Росгвардия
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