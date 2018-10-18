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18.10.2018 15:15
Рубрика: Происшествия

ОНФ организует дискуссию об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие

Текст: Галина Мисливская

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает обсудить вопрос ужесточения правил выдачи лицензий на оружие и по итогам подготовить изменения в законодательство, сообщила в четверг пресс-служба движения.

Поводом стала трагедия в керченском политехническом колледже, где 18-летний студент застрелил 21 человека. По данным следственных органов, молодой человек на законных основаниях приобрел огнестрельное оружие и патроны к нему.

Фото: Алла Дмитриева/РГ
Число жертв трагедии в Керчи увеличилось до 21

"Мы считаем, что эта проблема назрела, и нужны системные изменения, - заявил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов. - У нас в стране щепетильно относятся к продаже молодым людям сигарет и алкоголя, спрашивают паспорт и проверяют возраст. Но, как показала вчерашняя трагедия, у восемнадцатилетнего парня из Керчи не возникло проблем при покупке стрелкового оружия и большого количества патронов. Возникают вопросы и по поводу того, как такой человек мог получить справку у психиатра?".

По его словам, возраст продажи огнестрельного оружия может быть существенно увеличен, например, до "25 лет, когда человек уже более-менее сформировался". "Не стоит забывать, что важную роль в воспитании мужчины играет, например, армия. Там не только учат обращаться с оружием, но и формируют характер. При этом, командир и сослуживцы могут заметить в человеке особенности в поведении и мышлении", - полагает депутат.

Кроме того, считает Старшинов, надо присмотреться к тому, как проходит медицинское освидетельствование владельцев оружия. "Сегодня справка от психиатра - это зачастую не результат обследования. Человек просто подтверждает, что он не состоит на учете. Достаточно ли этого, или все-таки для получения оружия нужно пройти более серьезное обследование?" - отметил он.

Эксперты движения проработают этот и другие вопросы и подготовят соответствующие изменения в законодательство. "ОНФ подключит к дискуссии профильных экспертов, в том числе и представителей Росгвардии, потому что они осуществляют лицензионную работу, организуем круглый стол и выслушаем их аргументы и рекомендации", - сообщил Старшинов.

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