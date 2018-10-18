Под Владимиром при пожаре погибла семья из четырех человек

При пожаре в дачном доме в селе Максимово погибли четыре человека - в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Владимирской области.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 0.53. В деревню выехали 11 пожарных машин, с огнем боролись 29 человек.

В 1.13 было ликвидировано открытое горение, общая площадь пожара составила 90 метров.

Старый деревянный дом с печным отоплением полностью сгорел. Из-под обломков спасатели извлекли тела четырех человек, живших в доме.

- По факту гибели людей проводится доследственная проверка, готовится постановление о возбуждении уголовного дела. Причина пожара выясняется, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Ирина Минина.