В столичном регионе арестованы наркодельцы

Столичные наркополицейские задержали 29-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы московской полиции Екатерина Гузь.

- Информация о подозреваемом, что он занимается распространением запрещенных средств на территории московского региона, была получена оперативным путем. В ходе оперативных мероприятий приезжий был задержан в столичном Новомосковском округе. При личном досмотре у молодого человека был обнаружен полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое вещество является героином, массой свыше 10 граммов. В ходе обыска съемной квартиры задержанного было обнаружено еще более 510 граммов героина.

Задержанный арестован. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков. Санкция по ней предусматривает до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Накануне в Наро-Фоминском городском округе по подозрению в незаконном сбыте дури были задержаны двое местных жителей в возрасте 21 и 22 лет. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции. У дуэта подозреваемых изъяли несколько сот грамм различных наркотиков: амфетамин, метилэфедрон и гашиш. Наркотандем арестован. Ближайшие лет 20 они могут провести за решеткой.