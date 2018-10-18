В столичном регионе арестованы наркодельцы

Новости

Скончался легендарный турецкий фотограф Ара Гюлер, "Глаз Стамбула" 14:05
Спикер Госсовета Крыма предложил увеличить возраст продажи оружия 14:00
Исследование: Работодатели нуждаются в женщинах-программистах 13:58
На Дону прошла акция памяти погибших при стрельбе в Керчи 13:57
Часть банков освободят от внедрения биометрической идентификации 13:52
Самолет МЧС с пострадавшими в Керчи вылетел из Симферополя в Москву 13:50
В Совфеде рассказали о развитии ситуации с задержанием сотрудника в Норвегии 13:48
Следователи допросили директора керченского колледжа 13:47
Минск: Концепция пограничной безопасности укрепит пояс добрососедства 13:40
В Кремле назвали условие переноса столицы Дальнего Востока 13:38
В Кремле прокомментировали решение де Мистуры покинуть свой пост 13:37
План "Перехват" введен в Москве после стрельбы на МКАД 13:36
Спецслужбы Германии предотвратили теракт на музыкальном фестивале 13:36
В екатеринбургский зоопарк привезли серебристо-черного лиса 13:34
Медведев исключил военные меры в качестве ответа на санкции 13:33
Медведев: Вернуть мир в Сирию - задача мирового сообщества 13:32
Набиуллина объяснила сокращение облигаций США в резервах РФ 13:30
В Саратове одобрили прожиточный минимум, вызвавший отставку министра 13:30
Медведев оценил поправки в пенсионное законодательство 13:30
СМИ: "Израильская любовь" Брэда Питта выходит замуж 13:27
В Волгограде задержали убийцу матери двух малолетних детей 13:23
"Арагорн" дебютирует в режиссуре гей-драмой, в которой сыграет и сам 13:20
Путин назвал самбо системой воспитания человека 13:20
В аэропорту Тюмени автобус столкнулся с грузовым автомобилем 13:20
В Москве открыли памятник Исламу Каримову 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
18.10.2018 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В столичном регионе арестованы наркодельцы

Текст: Владимир Богданов

Столичные наркополицейские задержали 29-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы московской полиции Екатерина Гузь.

Полиция задержала две крупные наркобанды

- Информация о подозреваемом, что он занимается распространением запрещенных средств на территории московского региона, была получена оперативным путем. В ходе оперативных мероприятий приезжий был задержан в столичном Новомосковском округе. При личном досмотре у молодого человека был обнаружен полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое вещество является героином, массой свыше 10 граммов. В ходе обыска съемной квартиры задержанного было обнаружено еще более 510 граммов героина.

Задержанный арестован. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков. Санкция по ней предусматривает до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Накануне в Наро-Фоминском городском округе по подозрению в незаконном сбыте дури были задержаны двое местных жителей в возрасте 21 и 22 лет. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции. У дуэта подозреваемых изъяли несколько сот грамм различных наркотиков: амфетамин, метилэфедрон и гашиш. Наркотандем арестован. Ближайшие лет 20 они могут провести за решеткой.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Массовое убийство в керченском колледже
Названы самые прибыльные профессии и регионы России
Появилось последнее видео разбившегося на Украине Су-27
Казанский "Рубин" на один сезон отстранен от еврокубков
Парламент Молдавии отказался внести в Конституцию пункт о евроинтеграции