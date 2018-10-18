Пятеро задержанных в Южной Корее российских моряков вернутся домой

Пятеро членов экипажа судна "Палладий", задержанного портовыми властями Пусана за задержку выплаты зарплаты морякам, могут уехать домой. Об этом РИА Новости сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

По его словам, четыре моряка уехали, остались семеро. Но двое пока не выездные, поэтому пятеро могут уехать после предоставления им замены.

В августе экипаж арестованного судна предпринял попытку бегства от берегов Южной Кореи по приказу находившегося на борту владельца. Это было сделано после шторма, который "Палладий" пережидал в море. Моряков остановил высадившийся на корабль десант береговой охраны Южной Кореи.

После этого четыре человека: судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов - были задержаны и помещены в камеру предварительного заключения.

Уже состоялось первое судебное заседание, на котором трем членам экипажа и судовладельцу предъявили обвинения. Следующее пройдет 31 октября.