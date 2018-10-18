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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В несколько поселков Хабаровского края до сих пор не вернули свет

Текст: Юлия Гарднер

Без электроснабжения в Хабаровском крае остаются шесть населенных пунктов. Среди них - Иннокентьевка и Харпичан. Частично света нет в поселках Эворон, Дуки, Горин, Софийск.

В общей сложности без электричества находятся 411 жилых домов и три социально-значимых объекта. Последние используют резервные источники питания.

Венесуэльцы остались без света из-за взрыва на станции

"Для устранения последствий обрывов ЛЭП, перехлеста проводов, повреждения опор, задействовано восемь бригад электросетей в составе 27 человек и 11 единиц техники", - сообщает региональное ГУ МЧС.

Напомним, перебои с электроснабжением возникли два дня назад из-за непогоды и налипшего на провода снега. Под ограничение попали семь населенных пунктов в Верхнебуреинском, Солнечном районах и районе имени Лазо.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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