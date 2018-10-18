Сотрудник нижегородского "центра реабилитации" осужден за похищение людей

Нижегородский областной суд вынес приговор в отношении одного из сотрудников псевдореабилитационного центра для алко- и наркозависимых в Богородском районе.

Напомним, там больных удерживали против их воли. 13 июля прошлого года сотрудники правоохранительных органов штурмом взяли загородное домовладение в деревне Дуденево и освободили 37 человек, находившихся там.

По данным следствия, ни врачей, ни психологов в центре не было. А больных содержали на правах заложников. При этом сотрудники центра регулярно получали деньги от родственников реабилитантов.

Подсудимому - младшему консультанту центра Алексею Горячкину - за совершение преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений), назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Горячкин сотрудничал со следствием, а потому его роль в преступной группировке рассмотрена в особом порядке. Организатор преступной группы скрылся, в связи с чем объявлен в розыск. В отношении еще четырех участников организованной группы уголовное дело рассматривается в суде.