Новости

Владимир Путин передал привет Си Цзиньпину 19:09
В Афганистане боевики убили начальника полиции Кандагара 19:07
Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве 19:02
Новгородского чиновника осудили за пятимиллионный ущерб бюджету 18:55
Маршрут студента, напавшего на колледж в Керчи, попал на камеры 18:52
Минобороны получило материалы по дальнему перехватчику 18:50
В Риме состоялась премьера фильма "Собибор" 18:49
Умер советский режиссер и актер Александр Светлов 18:40
Найденного в Подмосковье малыша готовы усыновить 10 человек 18:38
Путин призвал украинские власти не быть как Саакашвили 18:33
Дочь экс-президента США рассказала о призраках Белого дома 18:33
Умер солист группы "Нэнси" 18:26
Убившего семью москвича покажут психиатрам 18:25
Путин возложил на США ответственность за судьбу саудовского журналиста 18:24
В Рязани будут судить родителей, чей сын умер после лечения из интернета 18:22
Проект Tax free в РФ расширят за счет популярных у туристов магазинов 18:16
Путин объяснил цели дедолларизации 18:16
В Новороссийске прокуратура не дала мэрии купить ель за 7 млн 18:15
Раненые из Керчи доставлены в клинику Рошаля 18:12
Украинские самолеты Ан-12 в ВКС России начнут менять в 2026 году 18:05
Путин предупредил о последствиях разработки биологического оружия 17:57
Гиперзвуковой "Авангард" примут на вооружение в ближайшие месяцы 17:51
Адвокаты Януковича передали США материалы о расстрелах на Майдане 17:45
Путин пояснил позицию Москвы по иранским войскам в Сирии 17:43
Сотрудник нижегородского "центра реабилитации" осужден за похищение людей 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
18.10.2018 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудник нижегородского "центра реабилитации" осужден за похищение людей

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)

Нижегородский областной суд вынес приговор в отношении одного из сотрудников псевдореабилитационного центра для алко- и наркозависимых в Богородском районе.

В Нижнем Новгороде обнаружили подпольные центры реабилитации
Арестованы создатели нижегородского "реабилитационного центра"

Напомним, там больных удерживали против их воли. 13 июля прошлого года сотрудники правоохранительных органов штурмом взяли загородное домовладение в деревне Дуденево и освободили 37 человек, находившихся там.

По данным следствия, ни врачей, ни психологов в центре не было. А больных содержали на правах заложников. При этом сотрудники центра регулярно получали деньги от родственников реабилитантов.

Подсудимому - младшему консультанту центра Алексею Горячкину - за совершение преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений), назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Горячкин сотрудничал со следствием, а потому его роль в преступной группировке рассмотрена в особом порядке. Организатор преступной группы скрылся, в связи с чем объявлен в розыск. В отношении еще четырех участников организованной группы уголовное дело рассматривается в суде.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Массовое убийство в керченском колледже
Путин: В концепции ядерной доктрины России нет превентивного удара
Гиперзвуковой "Авангард" примут на вооружение в ближайшие месяцы
Названы самые прибыльные профессии и регионы России
Появилось последнее видео разбившегося на Украине Су-27