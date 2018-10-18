Красноярского бизнесмена заподозрили в неуплате 56 млн рублей налогов

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении экс-гендиректора компании, которая занимается розничной торговлей ГСМ. Следствие предполагает, что бизнесмен недоплатил в бюджет налогов более чем на 56 миллионов рублей.

"Он осуществил неполную уплату фирмой налога на прибыль путем занижения налогооблагаемой базы за 2015 год по сделкам с пятью фирмами-однодневками", - уточняет пресс-служа СК по региону.

Как сообщает краевое МВД, в офисах компании идут обыски при поддержке СОБРа.

Имя предпринимателя силовые структуры не озвучивают. По неофициальной информации, это депутат Законодательного собрания Красноярского края.