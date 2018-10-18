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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Айфон за бдительность

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России №7697 (234)
В Дагестане открылась горячая линия, по которой можно передать сообщения о пропаганде терроризма и экстремизма в Интернете. Организаторы пообещали всем обратившимся полную анонимность, а наиболее активные помощники получат призы

Ресурс создан министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана при поддержке Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму.

Фото: Gettyimages
Путин предлагает смягчить наказание за вторичные публикации в интернете

Пожаловаться на незаконный контент очень просто: нужно заполнить специальную форму на сайте и отправить ссылку на сообщение, которое, по мнению автора обращения, нарушает российское законодательство - пропагандирует терроризм и экстремизм или разжигает межнациональную и межконфессиональную рознь.

Тех, кто отправит наибольшее количество ссылок на сайты, действительно нарушающие закон, ждут призы - мобильный телефон iPhone, а также гаджеты других производителей.

Обсуждая идею подобного конкурса, пользователи соцсетей разошлись во мнении, считать ли начинание благим делом. Не станут ли люди посредством жалоб выяснять отношения с неугодными им гражданами?

Позицию организаторов разъяснил врио министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Сергей Снегирев.

- Во многих регионах России существует подобная практика, и она себя хорошо зарекомендовала. В условиях Дагестана это весьма актуально. Согласно нашим исследованиям, информации, получаемой из Интернета, доверяют более 30 процентов дагестанцев. Зачастую именно там идет вербовка в ряды международных террористических организаций. То, что происходит дальше, мы с вами прекрасно знаем, - сказал министр.

По его словам, важно привлекать молодежь в подобную работу, так как именно она является самым активным пользователем сетей.

- Наша задача - выявлять материалы, включенные в федеральный список запрещенных, тексты, которые направлены на разжигание межнациональной, межконфессиональной розни, суицид и прочее. Эта работа непростая, но проблема касается каждого из нас, так как экстремизм и терроризм из Интернета быстро перетекают в нашу реальную жизнь. Последствия этого, к сожалению, печальны. Не оставайтесь безразличными, ведь это может коснуться каждого, - сказал Снегирев.

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