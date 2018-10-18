СК: Причастная к жестокому убийству в Ленобласти девочка ходила к психиатру

Следователи, изучавшие личность 12-летней девочки, попавшей в поле зрения правоохранительных органов после жестокого убийства 22-летнего мужчины в Ленобласти, завели новое уголовное дело. Следствие усмотрело халатность в действиях чиновников Минсоцразвития Краснодарского края, сообщает региональный СК.

Напомним, 3 октября в поселке Новинка Ленинградской области произошло жестокое убийство местного жителя. Погибшему было 22 года, его лишили жизни ударами ножа, некоторые части его тела были отчленены. Также следствие не исключает, что после убийства был совершен акт каннибализма.

На выезде из поселка были задержаны 21-летний парень и 12-летняя девочка. Молодой человек признался в убийстве. Девочка в уголовном деле проходит как свидетель, хотя в СК Ленобласти полагают, что она могла принимать участие в расправе.

Следствие выяснило, что девочка родом из Краснодарского края. 23 сентября она ушла из дома и была объявлена в розыск. За несколько дней до убийства вместе со своим спутником она приехала в Петербург и скиталась по улицам города, пока не познакомилась с жителем поселка Новинка, который согласился приютить новых друзей.

Следователи задались вопросом, как 12-летняя девочка смогла сбежать из дома и оказаться в другой части страны. По предварительным данным, мать школьницы не занималась ее воспитанием, девочка много раз сбегала из дома, пропускала занятия в школе. Также несовершеннолетняя наблюдалась у психиатра и об этом факте, полагают в следствии, местным органам соцзащиты было известно. Тем не менее, чиновники не предприняли никаких мер, чтобы семью поставили на учет, а судьбой девочки занялись компетентные органы.

В СК по Краснодарскому краю говорят, что именно в результате бездействия должностных лиц девочка в очередной раз сбежала из дома. Тем не менее, конкретных обвиняемых в этой истории пока нет. Уголовное дело возбуждено по факту произошедшего.

Кроме того, в региональное управление МВД переданы материалы, свидетельствующие о том, что мать ненадлежащим образом занималась воспитанием своей дочери.