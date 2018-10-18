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18.10.2018 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани 60 тысяч человек остались без воды

Текст: Евгения Семизарова (Краснодарский край)

Авария на водоводе произошла 18 октября в Темрюкском районе Краснодарского края.

В несколько поселков Хабаровского края до сих пор не вернули свет

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в 12.30 от оперативного дежурного ЕДДС района поступила информация о том, что "Кубаньводокомплекс" проводит работы на водоводе.

- Причина - авария на водоводе сырой воды, появились повреждение в трубах, и, как следствие, возникла утечка. Сейчас ведутся сварочные работы, и до пяти часов вечера, если не будет никаких форс-мажоров, они должны быть выполнены, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь "Кубаньводокомплекс" Лина Митасова. - После этого работу водовода возобновят. Конечно, в отдаленные поселки или улицы, расположенные на высоте, вода будет поступать дольше, но в целом планируется до полуночи закончить все работы.

В зону отключение попали 59 тысяч 816 человек (жители 25 поселков)  и 82 социально значимых объекта. На место направлена оперативная группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. Как добавили в ГУ МЧС, работы ведут две бригады в составе 12 человек и пять единиц техники. Имеется суточный запас воды. Подвозить ее будут при необходимости.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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