На Кубани прокуратура проверит безопасность школ и колледжей

После трагического происшествия в Керченском политехническом колледже прокуратура Краснодарского края проведет проверку безопасности всех образовательных учреждений Кубани.

"В ходе проверки будут оцениваться организационные меры безопасности учащихся и педагогов образовательных учреждений, работа специалистов, оказывающих психолого-педагогическую и социальную помощь трудным детям с отклонениями в поведении и успеваемости", - сообщается в информации, размещенной в четверг на официальном сайте прокуратуры Кубани.

Кроме того, по сообщению ведомства, будет оценена эффективность взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Также среди целей проверки - предупреждение распространения в сети интернет "запрещенной информации, негативно влияющей на умы несовершеннолетних".