Исторический особняк в Москве раскрасили в красно-желтый цвет

Реконструкция исторического особняка в центре Москвы вызвала крупный Facebook-скандал. Речь идет о самовольном изменении фасада дома №4/2 строение 1 на Маросейке, где собственник планирует открыть гастромаркет.

Все началось с того, что пользователи соцсетей распространили фото с Маросейки. Фасад особняка стилизовали под популярный в Германии фахверк и раскрасили в красно-желтую гамму. По мнению горожан, теперь внешний вид дома диссонирует с исторической застройкой. На это уже отреагировал Архсовет Москвы. В официальном Facebook объединения сообщили, что по этому факту будет проведена проверка.

Уже выяснилось, ОАТИ действительно выдавало владельцам ордер на проведение ремонта, но внешний облик здания менять не разрешалось. Собственники также никуда не обращались за получением колористического паспорта - этот документ обязателен для фасадных работ.

Отметим, что, по данным открытых источников, этот купеческий дом построен в XVIII веке.