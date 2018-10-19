В Якутии 400 человек эвакуировали из аэропорта

В четверг утром специалистам Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) сообщили о том, что в здании аэропорта "Якутск" обнаружен подозрительный предмет. Из аэровокзала были эвакуированы 400 человек, среди которых посетители и персонал.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта, один из сотрудников обнаружил дымовую шашку в мусорном баке.

На время проверки здания работу аэропорта приостановили, а вылет нескольких самолетов отложили. Ничего подозрительного спецслужбы не обнаружили.

Сейчас "Якутск" работает в штатном режиме.