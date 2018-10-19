В Приморье осуждены считающие себя гражданами СССР братья

В Приморском крае к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы приговорены два брата, признанные виновными в угрозе применения насилия в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Осужденные пришли в кабинет должностного лица отдела судебных приставов по Первореченскому району Владивостока и потребовали прекратить исполнительные производства по делам, в которых оба фигурировали. Якобы эти действия незаконны, потому что они не признают себя гражданами Российской Федерации, называя себя гражданами СССР. При этом они угрожали насилием в отношении сотрудницы отдела судебных приставов и ее малолетней дочери, которая в тот момент находилась в кабинете.

Ранее оба брата уничтожили свои паспорта и заявляли, что не признают действующее законодательство и государственную систему. Но это не мешало им - пока имелись паспорта - взять кредиты в банке. Производства по исполнению судебного решения были возбуждены в связи с тем, что братья не собирались их погашать.

Отбывать наказание братья будут в исправительной колонии общего режима.