В Пермском крае вандалы повредили самую большую в России солонку

Полиция Березников (Пермский край) разыскивает хулиганов, которые повредили недавно открытый в городе арт-объект "Солонка".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, объект поврежден незначительно: в нижней части отсутствует саморез, крепежная планка отогнута, в связи с чем из образовавшейся щели частично высыпался наполнитель, имитирующий соль. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к хулиганской выходке.

Напомним, арт-объект появился на Торговой площади в Березниках. Он символизирует соляные промыслы Верхнекамья. Солонка с подсветкой высотой 4,95 метра выполнена из металла и поликарбоната, а внутри заполнена силикагелем, имитирующим соль. Березниковская солонка попала в Книгу рекордов России как самая большая в стране.