Новости

ХК "Металлург" прекратил сотрудничество с нападающим Вольски 14:26
В Керчи простились с жертвами массового убийства в колледже 14:26
В Исландии раскопали молот Тора 14:20
Жителя Татарстана осудили за кражу из терминала, открытого пинком 14:16
Ростуризм предложил законодательно регулировать работу турагентств 14:15
Ибрагимович произвел символическое вбрасывание в матче НХЛ 14:05
В Пермском крае вандалы повредили самую большую в России солонку 14:01
СМИ: Косоглазие помогло да Винчи запечатлеть улыбку "Моны Лизы" 14:00
Патриарх Кирилл рассказал, как поддержать православных верующих на Украине 13:59
Стала известна причина госпитализации Вячеслава Добрынина 13:58
Найдена "пиранья" возрастом 150 миллионов лет 13:58
Кокорин остался в СИЗО, несмотря на ходатайство от "Зенита" 13:56
В Крыму после ареста вице-премьера назначен новый куратор ФЦП 13:55
В Крыму в аварии погиб экс-министр финансов 13:53
Вертолет "Кайман" рухнул на палубу французского вертолетоносца Dixmude 13:49
Полеты из Минска в Баку будут выполняться 4 раза в неделю 13:47
Вадим Самойлов назвал причину распада "Агаты Кристи" 13:37
Беларусь и Израиль прорабатывают обмен парламентскими визитами 13:35
Матвиенко: Освобожденный в Норвегии сотрудник аппарата СФ вернется домой 13:34
В Перми выявили вакцину, из-за которой массово заболели школьники 13:33
Патриарх Кирилл: Социальная работа церкви миновала стадию становления 13:32
Могерини и де Мистура отметили важность соглашения РФ и Турции по САР 13:31
Джастин Бибер тайно женился на модели 13:18
Полиция ФРГ осталась без новых винтовок из-за токсичных патронов 13:15
Сирийские военные сдадут экзамены на С-300 в России 13:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
19.10.2018 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае вандалы повредили самую большую в России солонку

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Полиция Березников (Пермский край) разыскивает хулиганов, которые повредили недавно открытый в городе арт-объект "Солонка".

Фото: vk.com/Bad News
Пермский художник признался в порче арт-объекта "Счастье не за горами"

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, объект поврежден незначительно: в нижней части отсутствует саморез, крепежная планка отогнута, в связи с чем из образовавшейся щели частично высыпался наполнитель, имитирующий соль. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к хулиганской выходке.

Напомним, арт-объект появился на Торговой площади в Березниках. Он символизирует соляные промыслы Верхнекамья. Солонка с подсветкой высотой 4,95 метра выполнена из металла и поликарбоната, а внутри заполнена силикагелем, имитирующим соль. Березниковская солонка попала в Книгу рекордов России как самая большая в стране.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Массовое убийство в керченском колледже
Кокорин остался в СИЗО, несмотря на ходатайство от "Зенита"
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Вертолет упал на палубу атомного авианосца ВМС США
В Пенсионном фонде разъяснили, кому положена повышенная пенсия