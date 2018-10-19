В Норильске легковушка протаранила служебный автобус, есть погибшие

Сегодня на трассе Норильск - Алыкель в ДТП с автобусом погиб человек и пострадали восемь. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

По информации ведомства, управляющая легковым автомобилем 44-летняя женщина выехала на встречную полосу и врезалась в служебный автобус.

В результате столкновения она погибла, а пассажиры автобуса получили ранения.

Пострадавший служебный автобус принадлежит норильскому аэропорту "Алыкель". По предварительной информации, он вез на работу сотрудников воздушной гавани.

На месте аварии работают сотрудники полиции.