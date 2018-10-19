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19.10.2018 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Норильске легковушка протаранила служебный автобус, есть погибшие

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сегодня на трассе Норильск - Алыкель в ДТП с автобусом погиб человек и пострадали восемь. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

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По информации ведомства, управляющая легковым автомобилем 44-летняя женщина выехала на встречную полосу и врезалась в служебный автобус.

В результате столкновения она погибла, а пассажиры автобуса получили ранения.

Пострадавший служебный автобус принадлежит норильскому аэропорту "Алыкель". По предварительной информации, он вез на работу сотрудников воздушной гавани.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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