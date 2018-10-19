В КБР полицейский насмерть сбил 82-летнего пенсионера

В городе Чегеме Кабардино-Балкарии участковый сбил пенсионера, который переходил дорогу. Об этом в пятницу сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

Смертельное ДТП произошло 17 октября на Баксанском шоссе, которое проходит через город. Примерно в четыре часа дня оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму МВД по КБР сбил пенсионера 1936 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм мужчина скончался в больнице. Следователи проверяют обстоятельства случившегося, после чего примут решение, возбуждать или нет уголовное дело.

В свою очередь в МВД республики уточняют, что их сотрудник ехал на Lada Priora, а погибший пешеход был жителем Чегемского района. Он погиб в больнице, не приходя в сознание.

В полиции также отметили, что правоохранитель не был пьян. В ведомстве назначена служебная проверка.