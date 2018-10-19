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19.10.2018 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двое заключенных сбежали из колонии под Волгоградом

Текст: Александр Гавриленко

Из колонии-поселения в Волгоградской области сбежали двое заключенных, сообщили в местном УФСИН России. Один из них был осужден за наркотики, второй - за кражи.

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Как говорят сотрудники ведомства, оба характеризовались положительно, на профилактическом и медицинском учетах не состояли. В 2017 году по решению Волжского городского суда их перевели из колонии общего режима на облегченный режим содержания - участок колонии-поселения для дальнейшего отбытия наказания.

Около года они трудились на производстве при колонии. То есть они содержались без "традиционной" охраны, под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя у них было право свободного передвижения в пределах колонии-поселения, а при особых поручениях - и в рамках муниципального образования.

Стоит добавить, что оба были приговорены к трем годам. Теперь после побега им светят куда более серьезные сроки.

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