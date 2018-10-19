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19.10.2018 08:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На трассе "Дон" Mercedes протаранил ВАЗ-2101, погибли четыре человека

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области легковой автомобиль Mercedes-Benz протаранил ВАЗ-2101. В результате ДТП четыре человека погибли и двое получили тяжелые травмы.

В Краснодаре в ДТП с маршруткой и иномаркой пострадал ребенок

- Столкновение произошло около четырех часов утра на 1015-м километре федеральной трассы в Октябрьском (сельском) районе области,- сообщил "РГ" дежурный офицер пресс-службы регионального управления МВД.

На данный момент известно, что автомобили двигались в попутном направлении, но неожиданно иномарка врезалась в "копейку". Удар был такой силы, что несколько километров машины двигались по инерции.

В результате ДТП погибли три пассажира и водитель ВАЗ-2101. Их личности устанавливаются. Пострадали также водитель и пассажир автомобиля Mercedes.

По факту ЧП проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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