В Волгограде пластический хирург осужден за смерть пациентки

Три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима получил 59-летний хирург из Волгограда Нтире Марсело. Центральный районный суд Волгограда признал его виновным по статье 238-й части второй Уголовного кодекса РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

Родственникам погибшей молодой женщины он обязан выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

В октябре 2016 года 23-летняя жительница Волгограда обратилась в частную клинику пластической хирургии с небольшой просьбой. Девушка хотела стать еще красивее и для этого решила немного скорректировать форму подбородка. Хирург, он же владелец клиники, конечно, взялся за устранение проблемы. Но во время элементарной операции молодая женщина скончалась.

После тщательных экспертиз, исследований и сбора доказательств следственный комитет пришел к таким выводам: хирург неверно выбрал метод коррекции подбородка, а решение о проведении операции было принято им без предварительного осмотра пациентки врачом-анестезиологом-реаниматологом. Кроме того, врач не поинтересовался анамнезом жизни пациентки и поэтому не узнал о наличии у нее хронической болезни, из-за которой ей надо было пройти дополнительное медицинское обследование и получить заключение специалиста об отсутствии противопоказаний к операции.

- Хирург не признал свою вину и его адвокат обжаловал приговор в апелляционном порядке, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. - Но судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения. И добавил Нтире Марсело наказание в виде запрета заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет. Приговор вступил в законную силу.