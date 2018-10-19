В Челябинской области ребенок погиб от угарного газа

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели мальчика, оставленного матерью без присмотра в доме с печным отоплением. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу в следственном управлении СК по региону.

- Вчера днем в одном из частных домов поселка Лесной Еткульского района обнаружено тело четырехлетнего ребенка, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, мать малыша, страдающего хроническим заболеванием, на непродолжительное время ушла из дома. При этом от затопленной печи началось тление дивана, в комнате, где находилась кроватка сына. Вернувшись домой, женщина обнаружила тело ребенка, задохнувшегося продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Расследование взято под контроль руководством следственного управления, отметили в СК.