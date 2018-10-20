Главный кадровик ГИБДД отправлен под домашний арест

Злоупотребление должностными полномочиями привело к домашнему аресту начальника отдела кадров и госслужбы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ. По информации, размещенной на официальном сайте ведомства, руководитель пользовался служебной топливной картой, заправляя собственный автомобиль.

Уголовное дело в отношении высокопоставленного полицейского возбуждено по статьям УК "присвоение или растрата" и "злоупотребление должностными полномочиями". На время расследования суд принял решение отправить подозреваемого под домашний арест.

Кроме того, сообщили в ведомстве, если вина руководителя будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел "по дискредитирующим основаниям".