В Туле на Центральном рынке задержали около 300 иностранцев

В Туле сотрудники полиции совместно с Росгвардией провели массовую проверку иностранцев на Центральном рынке города. В ходе "облавы" отловили около 300 иностранцев, сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Андрей Ярцев.

На Центральном рынке Тулы примерно в 10 часов начались мероприятия по выявления случаев незаконной миграции. Сотрудники полиции и Росгвардии оцепили территорию рынка и прилегающие дворы. Всех обнаруженных иностранных граждан досматривали, подозрительных провожали в автобусы и доставляли в районные отделения полиции для установления законности их пребывания на территории РФ.

- Все, кто сможет подтвердить, что находится в нашей стране на законных основаниях, после проверки отпустят, - заверил Ярцев. - Нарушителей миграционного законодательства доставят в спецприемник, и далее их ждет суд и выдворение.

"Облава" длилась более 2 часов, под подозрение попали около 300 человек.