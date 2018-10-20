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20.10.2018 10:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО экс-чиновник осужден за махинации с квартирами

Текст: Юлия Гарднер

В Еврейской автономной области к лишению свободы приговорен бывший заместитель главы администрации Ленинского сельского поселения. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, сообщает прокуратура региона.

Замглавы района ЕАО заплатит больше 169 млн рублей за халатность

В 2014 году местный житель попросил замглавы администрации помочь в улучшении жилищных условий, несмотря на то, что законных оснований на новую квартиру не имел.

Однако, чтобы создать себе положительный имидж, чиновник поспособствовал заключению договора соцнайма на жилое помещение для обратившегося.

Кроме того, в 2015-м к замглавы администрации поселения обратился другой местный житель. Он собрался переезжать и попросил принять у него предоставленное администрацией муниципальное жилье. Но чиновник, чтобы обогатиться, жилье у него не принял, придумав другую схему.

- Он обеспечил оформление фиктивных документов о проживании в данной квартире лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. После чего, получив муниципальное жилье в свое распоряжение, сдавал его внаем в период с октября по декабрь, а вырученные денежные средства оставил себе, - рассказала старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

На суде обвиняемый раскаялся в содеянном.

Он приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
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