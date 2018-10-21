Под Москвой грузовик снес пешеходный переход

В Московской области грузовик Scalia снес надземный пешеходный переход на Горьковском шоссе. По предварительным данным, у большегруза поднялся кузов и задел несущие конструкции сооружения.

Инцидент произошел на 85 километре Горьковского шоссе, уточняет РИА Новости. По счастливой случайности, никто не пострадал. Однако сам переход обрушился, и некоторое время движение по трассе в районе Орехово-Зуево было блокировано. В пресс-службе регионального ГУ МЧС отметили, что машины временно пускали в объезд через местный садовый кооператив.

В ликвидации последствий аварии участвовали 39 сотрудников экстренных служб и 12 спецмашин. К этому моменту движение удалось восстановить.

Отметим, что минувшим летом аналогичный инцидент произошел на Ярославском шоссе.