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21.10.2018 05:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Москвой грузовик снес пешеходный переход

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области грузовик Scalia снес надземный пешеходный переход на Горьковском шоссе. По предварительным данным, у большегруза поднялся кузов и задел несущие конструкции сооружения.

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Инцидент произошел на 85 километре Горьковского шоссе, уточняет РИА Новости. По счастливой случайности, никто не пострадал. Однако сам переход обрушился, и некоторое время движение по трассе в районе Орехово-Зуево было блокировано. В пресс-службе регионального ГУ МЧС отметили, что машины временно пускали в объезд через местный садовый кооператив.

В ликвидации последствий аварии участвовали 39 сотрудников экстренных служб и 12 спецмашин. К этому моменту движение удалось восстановить.

Отметим, что минувшим летом аналогичный инцидент произошел на Ярославском шоссе.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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