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21.10.2018 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В кузбасском поселке мужчина расстрелял своих сыновей

Текст: Наталья Решетникова

В поселке Пача Яшкинского района Кемеровской области утром мужчина расстрелял местных жителей. Ими оказались его сыновья - родной и приемный.

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О происшествии стало известно из социальных сетей. Пользователи отметили, что стрельба производилась из дробовика. При этом, по их данным, мужчина ехал на велосипеде.

Как отметили в Следственном управлении СК РФ по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело поб убийстве  двух и более лиц.

"Предварительно установлено, что 68-летний мужчина произвел выстрел в приемного 42-летнего сына, а затем в родного 31-летнего сына. После чего выехал на берег реки и совершил
суицид", - говорится в официальном сообщении СК РФ.

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Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа. Ей предстоит установить мотив, обстоятельства совершенного преступления. Также проверяется законность нахождения у мужчины обреза охотничьего ружья, из которого он предположительно произвел выстрелы.

По данным ТАСС, все погибшие были ранее судимые, проживали по разным адресам.

Отметим, что поселок Пача располагается в 19 километрах от райцентра Яшкино, в нем проживает приблизительно 1200 человек.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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