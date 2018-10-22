Двух из трех пропавших в Хабаровском крае рыбаков нашли мертвыми

При обследовании русла реки Горин в Солнечном районе Хабаровского края, где накануне перевернулась лодка с четырьмя рыбаками спасатели нашли тела 15-летнего подростка и 43-летнего мужчины.

"Их обнаружили в заломе на берегу реки в двух километрах выше по течению от железнодорожного моста", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, после переворачивания лодки вблизи железнодорожного моста через реку удалось спастись 25-летнему парню. На поиски остальных, находившихся на борту рыбаков, выехала группа спасателей ДВРПСО из Комсомольска-на-Амуре.

Продолжают искать третьего пропавшего - мужчину 30 лет. Задействованы сотрудники полиции и волонтеры. Всего 14 человек и пять единиц техники.