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22.10.2018 05:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух из трех пропавших в Хабаровском крае рыбаков нашли мертвыми

Текст: Дина Непомнящая

При обследовании русла реки Горин в Солнечном районе Хабаровского края, где накануне перевернулась лодка с четырьмя рыбаками спасатели нашли тела 15-летнего подростка и 43-летнего мужчины.

Пропавшего на озере Ханка в Приморье рыбака нашли мертвым

"Их обнаружили в заломе на берегу реки в двух километрах выше по течению от железнодорожного моста", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, после переворачивания лодки вблизи железнодорожного моста через реку удалось спастись 25-летнему парню. На поиски остальных, находившихся на борту рыбаков, выехала группа спасателей ДВРПСО из Комсомольска-на-Амуре.

Продолжают искать третьего пропавшего - мужчину 30 лет. Задействованы сотрудники полиции и волонтеры. Всего 14 человек и пять единиц техники.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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