В Хабаровском крае перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

Вблизи железнодорожного моста через реку Горин в Солнечном районе Хабаровского края перевернулась лодка в которой находились четыре человека.

Спастись удалось только 25-летнему парню. Судьба остальных: двух мужчин 30 и 43 лет и 15-летнего подростка пока остается неизвестной.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону сообщили, что информацию о пропавших получили 21 октября. Вечером того же дня на место происшествия отправился отряд. Группа приступила к поискам в понедельник в 3:21.

В операции задействованы 14 человек и пять единиц техники. Из них шесть человек и три единицы техники от МЧС России.