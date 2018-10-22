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22.10.2018 04:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

Текст: Дина Непомнящая

Вблизи железнодорожного моста через реку Горин в Солнечном районе Хабаровского края перевернулась лодка в которой находились четыре человека.

В Приморье пропал катер с тремя рыбаками

Спастись удалось только 25-летнему парню. Судьба остальных: двух мужчин 30 и 43 лет и 15-летнего подростка пока остается неизвестной.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону сообщили, что информацию о пропавших получили 21 октября. Вечером того же дня на место происшествия отправился отряд. Группа приступила к поискам в понедельник в 3:21.

В операции задействованы 14 человек и пять единиц техники. Из них шесть человек и три единицы техники от МЧС России.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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