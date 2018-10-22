В Комсомольске пожарные спасли четырех человек из горящего дома

В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли из горящего дома четырех человек, сообщает региональное ГУ МЧС.

Огонь вспыхнул в жилом здании на улице Советской в воскресенье днем. Как выяснилось, горела старая стиральная машинка, расположенная между третьим и четвертым этажами. Подъезд окутала плотная пелена дыма.

Одну из эвакуированных, 13-летнюю девочку, на "скорой" увезли в больницу для дополнительного медицинского обследования, после чего отпустили домой.

Площадь пожара составила около 0,5 квадратных метра. В ликвидации возгорания участвовали 15 человек и пять единиц техники.