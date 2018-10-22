Задержанный на Чукотке американец до сих пор не вернулся домой

Американец, задержанный на Чукотке, вернется домой после того, как получит разрешительные документы на выезд. Пока мужчина по-прежнему находится в окружной больнице.

- Американский пациент прошел курс лечения. Сейчас мы ждем разрешительную документацию по линии МИД, чтобы человек мог уехать домой, - рассказали ТАСС в медучреждении.

В свою очередь, источник в силовых структурах регионах сообщил агентству, что нахождение жителя Аляски на территории РФ постараются легализовать, чтобы не задерживать его как нарушителя госграницы. После этого он сможет вернуться в США.

Напомним, американца задержали у берегов Чукотки 3 августа. В момент задержания он заявил, что плыл в Китай, но сбился с курса и оказался в России.

Иностранца поместили в местную больницу, где он прошел курс лечения от ОРВИ.

Сейчас он находится в отдельной палате медучреждения и может прогуливаться по территории больницы.