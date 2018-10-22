Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 14

Количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Богородском районе увеличилось до 14 человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Напомним, ДТП произошло сегодня около 7.15 на автодороге Нижний Новгород - Касимов с участием автомобиля KIA Sorento, выехавшим на полосу встречного движения, и рейсового автобуса марки ЛиАЗ, следовавшим по маршруту № 219 "Поселок Буревестник - Нижний Новгород". В результате аварии погиб виновник ДТП - водитель автомобиля - мужчина 1972 года рождения, который оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Только в этом году, по информации ГИБДД, он совершил нарушения 40 раз.

Пострадали водитель автобуса и пассажиры. Как сообщили "РГ" в министерства здравоохранения Нижегородской области, скорая медицинская помощь понадобилась трем пострадавшим со средней степенью тяжести. Они доставлены в травматологический центр городской клинической больницы № 13 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Один пострадавший - с закрытой черепно-мозговой травмой, два других - с травмами носа.

Кроме того, трое пострадавших самостоятельно обратились в приемный покой богородской Центральной районной больницы. Двое из них госпитализированы в травматологическое отделение с подозрением на сотрясение головного мозга, еще один (ребенок) направлен на амбулаторное лечение. Также один ребенок после вызова скорой помощи на дом доставлен в детскую поликлинику с ушибом коленного сустава.