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22.10.2018 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области при пожаре погибли две женщины

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Вольске Саратовской области на пожаре в ночь с воскресенья на понедельник погибли две женщины.

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Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на пульт "01" сообщение о пожаре в двухэтажном доме поступило в два часа ночи. Из здания "барачного типа" было эвакуировано 29 человек, в том числе четыре ребенка.

В результате пожара дом сильно пострадал, у него сгорела и обвалилась крыша. Пожарным удалось предотвратить распространения огня на соседние здания.

По данным СУ СК по Саратовской области, после тушения пожара в доме были обнаружены тела двух женщин.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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