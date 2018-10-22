В Саратовской области при пожаре погибли две женщины

В Вольске Саратовской области на пожаре в ночь с воскресенья на понедельник погибли две женщины.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на пульт "01" сообщение о пожаре в двухэтажном доме поступило в два часа ночи. Из здания "барачного типа" было эвакуировано 29 человек, в том числе четыре ребенка.

В результате пожара дом сильно пострадал, у него сгорела и обвалилась крыша. Пожарным удалось предотвратить распространения огня на соседние здания.

По данным СУ СК по Саратовской области, после тушения пожара в доме были обнаружены тела двух женщин.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в пресс-службе ведомства.