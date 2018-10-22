Из иркутской колонии сбежали двое заключенных

Двое заключенных самовольно покинули территорию колонии-поселения при ИК-15 в Ангарске. Отсутствие заключенных было выявлено 20 октября, сейчас их разыскивают.

- На участке колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, только под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации - в пределах муниципального образования. Осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, - прокомментировали в ГУФСИН области.

Обоим беглецам по 24 года. Один из них ранее был неоднократно судим за кражи и грабежи, сейчас отбывает наказание в виде 5 лет лишения свободы за угон, кражу и умышленное уничтожение имущества. Второй, также неоднократно судимый, отбывает пятилетний срок за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.