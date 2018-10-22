Новости

На Кубани в ДТП четыре человека погибли и трое ранены 09:38
Россияне выбрали самых авторитетных журналистов 09:31
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Нижегородской области 09:20
В Хабаровском крае МЧС вывезло из тайги брошенных сборщиков шишек 09:20
Саудовский министр: Цена нефти может превысить 100 долларов за баррель 09:20
Из иркутской колонии сбежали двое заключенных 09:14
Умер норвежец, не давший Гитлеру создать атомную бомбу 09:13
Якутский фильм признан лучшей драмой на фестивале в Канаде 09:06
В Сети появились первые фото "заряженного" универсала Lada Vesta 09:02
Роспотребнадзор сообщил о распространении кори на Украине 08:15
В Минобороны рассказали об индексации зарплат и пенсий военнослужащих 07:44
Власти Израиля арестовали губернатора Восточного Иерусалима 07:34
Синоптики пообещали Приморью скорый снегопад 07:01
Личные вещи британского физика Стивена Хокинга выставят на торги 06:58
В Южно-Сахалинске из-за аварии остались без света 20 улиц 06:47
Ученые из США побывали в "роддоме" белых медведей на Чукотке 06:46
Россияне не пострадали в результате крушения поезда на Тайване 06:09
Двух из трех пропавших в Хабаровском крае рыбаков нашли мертвыми 05:36
В Индонезии подсчитан ущерб от сентябрьского землетрясения 05:26
Скоростной туннель под Лос-Анджелесом откроют в декабре 04:56
Вблизи Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,5 04:55
В Комсомольске пожарные спасли четырех человек из горящего дома 04:53
СМИ: Встреча лидеров США и КНДР может состояться в январе 2019 года 04:50
На Камчатке нашли останки пропавшего летом пятилетнего мальчика 04:17
Власти Турции предоставили госзащиту невесте Хашкаджи 04:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
22.10.2018 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из иркутской колонии сбежали двое заключенных

Текст: Надежда Столярчук

Двое заключенных самовольно покинули территорию колонии-поселения при ИК-15 в Ангарске. Отсутствие заключенных было выявлено 20 октября, сейчас их разыскивают.

Двое заключенных сбежали из колонии под Волгоградом

- На участке колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, только под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации - в пределах муниципального образования. Осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, - прокомментировали в ГУФСИН области.

Обоим беглецам по 24 года. Один из них ранее был неоднократно судим за кражи и грабежи, сейчас отбывает наказание в виде 5 лет лишения свободы за угон, кражу и умышленное уничтожение имущества. Второй, также неоднократно судимый, отбывает пятилетний срок за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роспотребнадзор сообщил о распространении кори на Украине
Россияне выбрали самых авторитетных журналистов
СМИ: Встреча лидеров США и КНДР может состояться в январе 2019 года
Бабич пообещал вмешательство России в случае нападения на Беларусь
Вступили в силу новые правила восстановления водительских прав