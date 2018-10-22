В Туве отец насмерть забил новорожденного сына кочергой

Житель одного из поселков Тувы до смерти забил кочергой месячного сына. Трагедия произошла в селе Баян-Кол Кызылского района, сообщили в СУ СК по региону.

По версии следствия, муж с женой распивали спиртное, между ними возникла ссора.

- Мужчина несколько раз ударил кочергой жену, на руках которой был новорожденный сын, 21 дня от роду. После этого ребенок скончался от закрытой черепно-мозговойтравмы, - рассказали следователи.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".