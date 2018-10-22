На Ставрополье изъяли лекарства, которыми отравились дети

Сотрудники следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю в Изобильненском районе изъяли всю партию лекарственного препарата, которым 19 октября отравились пятеро местных подростков.

- Уже установлена конкретная аптека в городе Изобильном, где свободно осуществлялась продажа препарата, который должен отпускаться строго по рецептам, в том числе несовершеннолетним. В этой аптеке проведен обыск и изъята вся партия вышеуказанного лекарственного средства. Следствие проверяет и другие аптечные пункты, в которых школьники могли бы приобрести препараты, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 19 октября перед школьными уроками пятеро подростков 2003 года рождения употребили медицинский препарат, который относится к миорелаксантам центрального действия.

Как уже сообщалось, пятеро учеников школы № 16 поселка Солнечнодольска отравились медицинским препаратом. Двое из них впали в кому, но к утру понедельника все дети пошли на поправку. В тяжелом состоянии остается один подросток. Сообщается, что он задышал самостоятельно. Школьника сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Расследованием руководит глава краевого СУ СКР Игорь Иванов. Кроме того, губернатор региона Владимир Владимиров поручил проверить все школы и аптеки Изобильненского городского района, на территории которого и произошло ЧП.