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22.10.2018 18:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У новгородских наркоторговцев изъяли наркотики на 17 млн

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

Следственное управление новгородской полиции возбудило уголовные дела в отношении членов банды наркоторговцев. Девятерых жителей Великого Новгорода и жителя Поддорского района подозревают в участии в преступном сообществе. Кроме того, полицейские возбудили дело по факту создания ОПГ. Личность организатора группировки еще предстоит установить специалистам.

Деятельность наркоторговцев полицейские пресекли в мае текущего года, сообщает пресс-служба новгородского УМВД. Новгородцы распространяли крупные партии наркотических веществ, привезенные из других регионов, с помощью так называемой системы "закладок". Для общения между собой и с покупателями дельцы использовали популярные интернет-мессенджеры. Для проведения финансовых операций - систему электронных платежей и возможности криптовалюты.

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В мае правоохранители возбудили уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Материалы, полученные в ходе его расследования, и легли в основу дел об организации преступного сообщества.

Сотрудникам полиции и следствия уже удалось изъять из незаконного оборота более 6,5 килограмма синтетических наркотиков. Их нашли при обысках в квартирах и домах подозреваемых. А также в тайниках, расположенных на территории Великого Новгорода. Общая стоимость веществ, по оценкам специалистов, составляет порядка 17 миллионов рублей.

Всех десятерых новгородцев задержали в рамках уголовного дела о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Шестеро из них, по информации пресс-службы областной прокуратуры, сейчас находятся в СИЗО, двое - под домашним арестом, еще двое - под подпиской о невыезде.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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