В Поморье нейрохирурга осудили за смерть пациентки

В Котласе суд признал врача-нейрохирурга центральной городской больницы виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Осужденный получил два года ограничения свободы, сообщила пресс-служба СУ СК по Архангельской области и НАО.

Неурохирург должен был снять болевой синдром у пациентки, для этого он выполнил так называемую "блокаду позвоночника". Она заключается в том, что один из позвонков временно "выключается". При манипуляции доктор допустил ошибку, у пациентки вначале перестала циркулировать кровь, затем наступила смерть. "Блокаду позвоночника" ей провели 28 августа 2017-го, а скончалась пострадавшая 9 октября того же года.

- Экспертиза установила причинно-следственную связь между действиями врача и смертью пациентки, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева. - Выполненная с нарушениями сакральная блокада привела к осложнению - полиорганной недостаточности, от которой женщина скончалась.

Врач признал свою вину, но просил не лишать его возможности заниматься медицинской практикой, уточнили в прокуратуре Архангельской области. Однако суд все-таки назначил ему дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на два года. Приговор не вступил в законную силу.