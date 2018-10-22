На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

По данным Ростовского Гидрометцентра, на большей части территории Ростовской области в понедельник отмечаются дожди.

Как предупреждает МЧС, в ближайшие три часа местами количество осадков достигнет критерия "опасное явление - очень сильный дождь". Такая ситуация сохранится до конца дня. В связи с этим на территории Ростовской области объявлено штормовое предупреждение.

В пресс-службе регионального МЧС советуют не выходить без лишней необходимости на улицу, не приближаться к линиям электропередачи, деревьям, рекламным щитам и иным шатким конструкциям. Также в ведомстве советуют водителям не парковаться под ветхими деревьями и балконами домов.