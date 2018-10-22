В Керчи завели дело о взрыве газа в офисном здании

Главное следственное управление СКР по Республике Крым сообщило о возбуждении уголовного дела по факту взрыва в офисном здании Керчи, находящемся неподалеку от политехнического колледжа. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ.

Взрыв в двухэтажном здании на улице Войкова 1-А произошел, как уточняет СК, сегодня утром во время замены газовых баллонов. А дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Спасатели оперативно потушили возникший от воспламенения газовоздушной смеси пожар, но пострадавшая от ожогов женщина доставлена в городскую больницу для получения медицинской помощи. Сейчас продолжают следственные действия - осмотр места ЧП, изъятие документов в обслуживающей организации и опрос свидетелей.