В Сочи в суд передали дело о попытке вступить в "ИГ"

В Сочи в суд передали дело в отношении 18-летнего подозреваемого, которого обвиняют в попытке вступить в террористическую организацию.

Как рассказали в СК по Краснодарскому краю, план уехать в Сирию и стать членом запрещенной в РФ террористической организации "ИГ" молодой человек разрабатывал с марта по декабрь 2017 года. С помощью данных из интернета он составил маршрут, подготовился к возможным препятствиям, собрал нужные вещи и даже уточнил прогноз погоды.

Парень приобрел в дорогу продукты, лекарства, одежду, холодное оружие и выехал на попутном транспорте из Москвы в Краснодарский край. А в конце декабря прошлого года он собирался пересечь российско-абхазскую границу. Однако дальнейшие его действия были пресечены сотрудниками полиции.