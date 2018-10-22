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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи в суд передали дело о попытке вступить в "ИГ"

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи в суд передали дело в отношении 18-летнего подозреваемого, которого обвиняют в попытке вступить в террористическую организацию.

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Как рассказали в СК по Краснодарскому краю, план уехать в Сирию и стать членом запрещенной в РФ террористической организации "ИГ" молодой человек разрабатывал с марта по декабрь 2017 года. С помощью данных из интернета он составил маршрут, подготовился к возможным препятствиям, собрал нужные вещи и даже уточнил прогноз погоды.

Парень приобрел в дорогу продукты, лекарства, одежду, холодное оружие и выехал на попутном транспорте из Москвы в Краснодарский край. А в конце декабря прошлого года он собирался пересечь российско-абхазскую границу. Однако дальнейшие его действия были пресечены сотрудниками полиции.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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