На строительстве Томинского ГОКа погиб рабочий

В Челябинской области организована проверка по факту гибели рабочего на строительстве Томинского ГОКа, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- По предварительным данным, 19 октября погибший управлял трактором, который упал в котлован из-за обвала грунта, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Травмы, полученные им в результате падения, оказались смертельными.

Следователи работают на месте ЧП, устанавливая все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.