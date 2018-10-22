На Урале двоих полицейских заподозрили в избиении задержанного

Два сотрудника нижнетагильского отдела полиции отстранены от исполнения обязанностей в связи с подозрением в избиении местного жителя.

Об аресте сотрудников органов правопорядка сообщается в группе общественной наблюдательной комиссии Свердловской области в социальной сети Facebook. По информации ОНК, полицейские выбивали из потерпевшего горожанина показания против самого себя.

- Действительно, двое сотрудников отдела полиции №21 Нижнего Тагила в соответствии с приказом отстранены от исполнения служебных обязанностей и взяты под стражу до выяснения обстоятельств. Проверкой занимаются не только наши коллеги из Следственного комитета РФ, но и наши сотрудники из подразделения собственной безопасности областного полицейского главка, - рассказал "РГ" глава пресс-группы ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

Если информация о произошедшем подтвердится, к подозреваемым применят жесткие меры наказания - не только увольнение с позором, но и привлечение к уголовной ответственности. Наказание понесут и их руководители.

Валерий Горелых пообещал честно и в открытую оповестить общественность об итоге проверки, каким бы он не был.