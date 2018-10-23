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23.10.2018 10:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Массовая авария остановила МКАД

Текст: Сергей Бабкин

Сразу несколько автомобилей столкнулись на востоке МКАД утром во вторник. В результате на кольце образовалась протяженная пробка, предупредила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

В Сочи четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

ДТП произошло на внутренней стороне перед съездом на шоссе Энтузиастов. Разбитые машины стоят в левом ряду, на месте происшествия работают оперативные службы.

Поток машин пока пробирается сквозь пробку по трем правым полосам. Протяженность затора составила 10 километров, ЦОДД призвал объезжать этот участок.
 

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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