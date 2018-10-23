Массовая авария остановила МКАД

Сразу несколько автомобилей столкнулись на востоке МКАД утром во вторник. В результате на кольце образовалась протяженная пробка, предупредила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

ДТП произошло на внутренней стороне перед съездом на шоссе Энтузиастов. Разбитые машины стоят в левом ряду, на месте происшествия работают оперативные службы.

Поток машин пока пробирается сквозь пробку по трем правым полосам. Протяженность затора составила 10 километров, ЦОДД призвал объезжать этот участок.

