Под Рязанью столкнулись КамАЗ и микроавтобус, есть пострадавшие

В Рязанской области на трассе М-5 "Урал" столкнулись большегруз и маршрутка. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионально главка МЧС.

Сообщение об аварии в Рыбновском районе поступило на пульт дежурного единой диспетчерской связи в 17:40. На 162 километре федеральной трассы "Урал" столкнулись микроавтобус Citroen и КамАЗ. В ведомстве добавили, что в результате ДТП есть пострадавшие, однако не уточнили их точное количество.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, в аварии пострадали девять человек, восемь из которых госпитализированы. Одному пострадавшему помощь была оказана на месте. По предварительным данным, столкнувшиеся автомобили ехали в попутном направлении.

На ликвидацию последствий ДТП выезжали пожарный автомобиль с экипажем из трех человек и спасательный автомобиль, четыре специалиста аварийно-спасательной службы.