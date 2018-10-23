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23.10.2018 09:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области поймали сбежавших заключенных

Текст: Дмитрий Мальков

Двух заключенных-рецидивистов, сбежавших из ИК-15,  удалось обнаружить и задержать сотрудникам полиции в Иркутске. Выйти на их след удалось только через три дня после обнаружения их пропажи из колонии.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает ГУФСИН по региону, неоднократно судимые за кражи, угоны автомобилей и грабежи заключенные отбывали наказание в колонии-поселении под Ангарском. Побег обнаружили 20 октября при очередной проверке.

- На участке колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, только под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации - в пределах муниципального образования. Осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, - пояснили в пресс-службе ФСИН по области обстоятельства побега.

Беглецов задержали на съемной квартире в Октябрьском районе столицы региона. Появление силовой группы стало неожиданностью для заключенных. В итоге они не успели оказать никакого сопротивления.

По информации областной прокуратуры, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ - Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Побеги из тюрем
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