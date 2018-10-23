В Дербенте трое строителей погибли при падении с высоты

В Дербенте сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели трех строителей. Они разбились насмерть при падении с высоты рабочего подъемника, применявшегося на строительстве многоэтажного дома по улице Сальмана.

По информации правоохранительных органов, ЧП произошло около восьми часов утра 23 октября.

"Погибшие, предположительно, являлись гражданами Азербайджана", - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося и соблюдались ли правила техники безопасности при ведении строительных работ.