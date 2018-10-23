Новости

В Уфе спасли застрявшего в стиральной машинке мальчика 12:22
"Рома" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 12:20
В Дагестане пройдут съемки фильма о событиях в Сирии 12:20
Карельский авиаполк получил три многоцелевых истребителя Су-35С 12:19
Сокамерник Кокорина носит футболку "Спартака" 12:16
Петербургского инженера арестовали за поножовщину в Антарктиде 12:08
Путин и Эрдоган проведут двустороннюю встречу на саммите по Сирии 12:02
Почти половина пассажиров метро Москвы и Петербурга верит в инопланетян 11:53
Жителей Сибири предупредили о мощном снегопаде 11:52
Глушаков удалил пост дочери Карреры в Instagram 11:45
Россвязь: Десять миллионов абонентов поменяли сотового оператора 11:42
Тело Джамаля Хашукджи обнаружили в генконсульстве Саудовской Аравии 11:40
Котят охотившейся на собак приморской тигрицы разлучили с матерью 11:33
В Петербурге прокуратура проверит уничтожение голубятни 11:27
Золотой дубль под счет Rado: двойная победа российских теннисистов 11:27
Свитки Мертвого моря оказались подделкой 11:21
МИД КНР: Китай не потерпит шантажа по вопросу присоединения к ДРСМД 11:19
Центр реагирования на компьютерные атаки создан в Беларуси 11:17
Рабочая группа при президенте обсудит изменения в законы о выборах 11:14
В Петербурге 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов 11:10
Вместо МАК расследовать авиапроисшествия будет другая организация 11:02
Не шутите с ним: В США оценили С-400 11:02
Видео: На дне океана засняли безголового монстра 11:00
Комитет ОДКБ рассмотрит меры по укреплению коллективной безопасности 10:59
В Петербурге "альпинист" обокрал квартиру на 13-м этаже 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто имеет право на дорогое и редкое лекарство
Верховный суд разъяснил, кто имеет право на дорогое и редкое лекарство
Выдержит ли российская экономика усиление санкций
Выдержит ли российская экономика усиление санкций
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
23.10.2018 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургского инженера арестовали за поножовщину в Антарктиде

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест инженера Арктического и Антарктического НИИ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В Петербурге пытавшегося сбежать задержанного остановили стрельбой

Научному сотруднику вменяют нападение на коллегу на территории российской антарктической станции "Беллинсгаузен", расположенной на острове Кинг-Джордж.

По версии следствия, в столовой станции инженер ударил ножом на 52-летнего сварщика. Тот получил тяжелые травмы, его госпитализировали в чилийскую больницу.

При возвращении из командировки инженера ждали следователи. Его задержали в аэропорту Пулково и предъявили обвинение в покушении на убийство.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"РГ" публикует указ о введении санкций в отношении Украины
Обнаружены части тела саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи
Вместо МАК расследовать авиапроисшествия будет другая организация
МИД КНР: Китай не потерпит шантажа по вопросу присоединения к ДРСМД
Правительство снизит требования к кредитующим застройщиков банкам