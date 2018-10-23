Петербургского инженера арестовали за поножовщину в Антарктиде

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест инженера Арктического и Антарктического НИИ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Научному сотруднику вменяют нападение на коллегу на территории российской антарктической станции "Беллинсгаузен", расположенной на острове Кинг-Джордж.

По версии следствия, в столовой станции инженер ударил ножом на 52-летнего сварщика. Тот получил тяжелые травмы, его госпитализировали в чилийскую больницу.

При возвращении из командировки инженера ждали следователи. Его задержали в аэропорту Пулково и предъявили обвинение в покушении на убийство.