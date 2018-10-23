В Петербурге иномарка влетела в маршрутку, ранены четверо пассажиров

В Петербурге полицейские разыскивают водителя автомобиля BMW, который влетел в маршрутку и скрылся с места происшествия.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зенитчиков.

Автомобиль BMW протаранил маршрутный автобус №60, который завершал разворот. От удара травмы получили четыре пассажира автобуса. Пострадавшие госпитализированы.

Водителя иномарки спасли подушки безопасности. Сразу после происшествия, когда к перекрестку стали съезжаться машины экстренных служб, он сбежал с места ДТП.